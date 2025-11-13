Operação Roupa 7 desmonta fachada de fábrica usada em esquema milionário de contrabando

A Polícia Federal desmantelou nesta quinta-feira (13) uma rede de contrabando que operava sob uma fábrica de roupas de fachada em Sete Quedas (MS) localizada na fronteira com o Paraguai. A suposta confecção servia apenas para mascarar a entrada irregular de mercadorias vindas do país vizinho, que abasteciam grandes comércios no centro de São Paulo.

A ação, batizada de Operação Roupa 7, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Presidente Epitácio, Álvares Machado, Paraguaçu Paulista (SP) e Sete Quedas (MS). As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Presidente Prudente (SP).

Segundo as investigações, o grupo era especializado em importar roupas e confecções sem o pagamento de impostos. Para dar aparência de legalidade ao esquema, os criminosos criaram uma empresa fictícia que simulava a produção das peças, enquanto os produtos já prontos cruzavam clandestinamente a fronteira.

As mercadorias eram transportadas por rotas terrestres até São Paulo, onde ingressavam no comércio formal, movimentando valores milionários. A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 20 milhões em bens pertencentes aos investigados.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes encontraram uma arma de fogo na residência de um dos suspeitos, que acabou preso em flagrante por posse irregular.

A Polícia Federal continua a analisar documentos e materiais apreendidos para identificar todos os envolvidos, que poderão responder por contrabando, descaminho e associação criminosa.

