PF deflagra Operação Mercúrio contra contrabando e rifas ilegais em Corumbá

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (17), a Operação Mercúrio, com o objetivo de desarticular um esquema de contrabando, descaminho e comércio irregular de produtos estrangeiros que atuava na região de fronteira de Mato Grosso do Sul.

As investigações apontam que o grupo criminoso trazia ao Brasil mercadorias provenientes do Paraguai, como cigarros eletrônicos, bebidas e equipamentos eletrônicos, que eram vendidos de forma clandestina. Parte do lucro vinha de rifas ilegais, prática que, segundo a PF, movimentou cerca de R$ 1,5 milhão em 15 meses.

Com base nos elementos reunidos, a Justiça Federal de Corumbá expediu mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais do município, localizado a 420 quilômetros de Campo Grande. As ações contaram com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Durante as diligências, foram apreendidos bens, documentos e equipamentos eletrônicos, que servirão para aprofundar as investigações e identificar outros integrantes da organização criminosa.

A Operação Mercúrio faz parte da estratégia da Polícia Federal de combater crimes de fronteira e o comércio ilícito, que, segundo a corporação, impacta a economia nacional e fomenta outras atividades criminosas.

As apurações continuam para mapear todos os envolvidos e dimensionar a totalidade das práticas ilegais. Até o momento, a PF não informou se houve prisões durante a operação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais