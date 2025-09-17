Jovem é preso após esconder 220 quilos de skunk em sua residência, em Dourados

Um homem, de 26 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após esconder veículo com 220 quilos de skunk em sua residência. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (16), no Jardim Cannã I, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, agentes da DOF (Departamento de Operação de Fronteira) estavam fazendo ronda pela região, quando abordaram o homem em frente a sua residência na rua João Camilo Martins.

Durante a abordagem, o homem apresentou comportamentos suspeito. Os policiais revistaram a residência e um automóvel, onde foram encontrados uma grande quantidade de skunk.

Quando questionado, o homem confessou que os entorpecentes tinham origem de um desconhecido em Dourados, com destino a Rio Brilhante. Ainda segundo ele, receberia R$ 1.500 para realizar o transporte. As drogas foram avaliadas em R$ 2,2 milhões.

O suspeito e a carga foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira).