Casal é preso após aborto ilegal e abandono de feto em área de mata em Três Lagoas

Um feto masculino foi encontrado na noite de ontem, terça-feira (16) em uma área de mata no Distrito Industrial de Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. A descoberta levou à prisão de um casal de jovens, de 18 e 19 anos, suspeitos de provocar um aborto ilegal e abandonar o corpo.

De acordo com informações do site RCN67 e da Polícia Militar, a jovem de 18 anos teria utilizado medicamento comprado pela internet para interromper a gestação. O namorado, de 19 anos, ficou responsável por descartar o feto, que foi colocado em sacolas plásticas e deixado próximo a uma antiga fábrica de cabos de cobre.

Horas antes, a jovem passou mal e procurou atendimento no Hospital Auxiliadora, que acionou a polícia ao constatar sinais de aborto. Ela segue internada, sob escolta, e será levada à delegacia assim que receber alta.

O rapaz foi preso em flagrante e indicou aos agentes o ponto onde havia deixado o corpo. Peritos da Polícia Civil isolaram a área e recolheram o feto, de cerca de 17 centímetros e 13 semanas e meia de gestação, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para exames.

Segundo a Polícia Civil, a jovem deve responder pelo crime de aborto, enquanto o namorado poderá ser indiciado por aborto e ocultação de cadáver. Um inquérito será instaurado para apurar a compra do medicamento e as circunstâncias que levaram o casal a interromper a gravidez.

Em depoimento, os dois alegaram dificuldades financeiras como justificativa para a decisão. A polícia também investiga a origem do remédio e se houve participação de terceiros na aquisição.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais