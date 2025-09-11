PF deflagra operação em MS contra tráfico internacional e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (11), a Operação Whitney, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais em Mato Grosso do Sul.

A ação é um desdobramento da Operação Serra Nevada II, realizada em setembro de 2024, e mira principalmente o patrimônio acumulado pelos investigados. Segundo a PF, foram identificados imóveis, veículos e fazendas registrados em nome de familiares, empresas e terceiros usados para dissimular a origem ilícita dos valores.

A Justiça Federal em Campo Grande expediu 13 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores de até R$ 50 milhões. Entre os bens bloqueados estão cerca de 20 veículos de alto padrão, aproximadamente 20 imóveis urbanos e rurais e duas fazendas avaliadas em R$ 15 milhões.

Na fase anterior da investigação, a PF já havia apreendido armas de fogo, tanques de combustível adaptados para transporte de drogas e outros materiais que reforçaram os indícios contra o grupo.

O nome Whitney faz referência ao Monte Whitney, ponto mais alto da Cordilheira da Serra Nevada, em alusão à etapa anterior das investigações e ao objetivo de atingir os principais líderes da organização criminosa.

As ordens judiciais são cumpridas em Campo Grande, Bonito, Bodoquena e Antônio João, com a participação de 40 policiais federais.

Os suspeitos poderão responder por organização criminosa armada, tráfico internacional de drogas, associação ao tráfico e lavagem de capitais.

