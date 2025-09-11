Menina denuncia estupro cometido por parente do padrasto em Corumbá

Uma menina, que não teve a idade revelada, procurou ajuda na escola onde estuda e relatou ter sido vítima de estupro cometido pelo irmão de seu padrasto. O caso veio à tona nessa quarta-feira (10) e foi registrado na Daiji (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso) de Corumbá, cidade localizada a 428 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima confidenciou à professora que vinha sendo abusada havia dois anos. Os episódios, conforme contou, aconteceram diversas vezes. Diante da revelação, a coordenação da escola acionou a tia da menina, que acompanhou o registro policial.

Aos investigadores, a criança relatou que tentou contar à mãe sobre os abusos, mas recebeu como resposta que havia “coisas mais importantes para se preocupar”. A tia acrescentou que, desde o início deste ano, a menina apresenta crises de nervosismo na presença de determinadas pessoas, chegando a passar mal repetidas vezes dentro da escola.

Ainda de acordo com o depoimento, a mãe da vítima não mantém mais relacionamento com o padrasto. A família acredita que o suspeito esteja atualmente morando na Bolívia.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado pela Polícia Civil. A polícia deve apurar as circunstâncias dos crimes, além de buscar informações sobre o paradeiro do suspeito para que ele seja localizado e ouvido.

