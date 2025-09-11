Incêndio assusta servidores da Secretaria de Fazenda em Campo Grande; fogo foi controlado rapidamente

Um incêndio assustou servidores dos escritórios da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul), localizada na Rua da Liberdade, no bairro Vila Glória, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (11). As chamas foram rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros e não há registro de feridos.

Segundo informações apuradas, o fogo teve início por volta das 6 horas, com isso, alguns servidores ainda estavam chegando no prédio, e o local não estava aberto para atendimento ao público. O ocorrido mobilizou três viaturas, sendo dois caminhões e um veículo do oficial de área. Foram utilizados cerca de 50 litros de água para apagar o incêndio.

A ação rápida, evitando que as chamas se espalhassem por todo o prédio. Como o edifício possui esquema antichamas, o fogo não se espalhou e foi combatido em tempo.

No entanto, o escritório atingido ficou bastante danificado, enquanto as demais salas sofreram apenas pequenos danos devido ao calor.

Ainda não há informações sobre a causa do fogo.

Por meio de nota, a Sefaz comentou sobre o incidente:

“A Sefaz-MS (Secretaria de Estado de Fazenda) informa que, na manhã desta quinta-feira, foi registrado um incidente em uma de suas unidades administrativas, localizada na Rua João Pedro de Souza, em Campo Grande.

O episódio consistiu em um incêndio em uma das repartições internas do prédio. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e, por medida de segurança, o edifício foi evacuado para permitir a atuação das equipes e da perícia.

É importante destacar que não houve feridos. Os danos verificados até o momento são exclusivamente materiais. As causas do incidente estão sendo apuradas, e a extensão dos prejuízos segue em avaliação técnica.

Em razão da ocorrência, os serviços internos e o atendimento ao público permanecerão temporariamente suspensos até que haja condições plenas de segurança para a retomada das atividades”.