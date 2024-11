PF prende indivíduo durante operação por amazaenar vídeos e fotos de abuso sexual infantojuvenil em Corumbá

As investigações se iniciaram após apreensão de material eletrônico durante a Operação Nicolau 9

Na última quarta-feira(13), a Polícia Federal deflagrou na cidade de Corumbá, a Operação Puer Praesidio, com a finalidade de combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet. A ação resultou na prisão de um indivíduo que já vinha sendo investigado.

As investigações se iniciaram após a apreensão de material eletrônico do investigado no cumprimento de busca e apreensão na Operação Nicolau 9, em outubro de 2024. Durante as análises, foram encontrados diversos vídeos e fotografias com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, bem como pesquisas de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes, reforçando o risco à sociedade de sua permanência em liberdade.

O mandado de prisão preventivo FOI expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá.

