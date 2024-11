Jovem foragido da Justiça é morto durante confronto policial

No fim desta manhã (14), João Pedro Gandra Pires, de 18 anos, morreu durante confronto com a Força Tática da 6º CIPM da Polícia Militar no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

O jovem, conhecido como ‘Menor SP’ era foragido da Justiça.

De acordo com informações os policiais foram até a residência do rapaz, após receberem uma denúncia de disparo de arma no local. Ao chegarem, encontraram João com uma das armas na mão.

Os policiais deram ordem de prisão, mas o rapaz resistiu apontando a arma para os policiais que revidaram.

O jovem foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, onde os agentes descobriram que ele era foragido da Justiça com passagens por tráfico de drogas, roubo majorado, além de fazer parte do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Na casa dele também foram encontrados armas artesanais e a suspeita é que João estaria fabricando armamentos.

