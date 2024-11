BR-163 deverá receber mais de 210 mil veículos durante feriados prolongados

A CCR MSVia, concessionaria que administra a BR-163, em Mato Grosso do Sul, inicia nesta quinta-feira (14), a “Operação Proclamação da República” na rodovia, com previsão de um aumento significativo no fluxo de veículos durante o feriado prolongado. A estimativa é que mais de 210 mil veículos circulam pela rodovia até domingo (17), representando um aumento de 16% em comparação com o tráfego em dias comuns. Só nesta quinta-feira, a expectativa é de que mais de 60 mil veículos transitem pela BR-163 em MS, enquanto na sexta-feira (15), feriado, a previsão é de 52,6 mil veículos, com pico de circulação entre 9h e 11h.

Para garantir a segurança e assistência dos usuários, a concessionaria colocou em operação o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com equipes de plantão 24 horas e mais de 80 viaturas de suporte, incluindo ambulâncias de resgate, guinchos leves e pesados, e veículos de combate a incêndios e para apreensão de animais. A operação será acompanhada de perto pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que monitora o tráfego em tempo real com 477 câmeras de circuito fechado, capazes de rastrear até dois quilômetros em cada sentido.

Além disso, serão instalados 18 painéis fixos e 17 móveis de mensagens variáveis ​​em pontos estratégicos, informando sobre possíveis interferências no tráfego. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também reforçará a fiscalização.

A CCR MSVia informou ainda que, a BR-163/MS conta com 16 bases operacionais distribuídas em pontos-chave, oferecendo sanitários, fraldários, estacionamento, água potável e totens informativos. Entre os locais das bases estão Mundo Novo, Itaquiraí, Dourados, Campo Grande, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.

Vale destacar a recomendação para que os motoristas façam uma revisão detalhada do veículo antes de iniciar a viagem, verificando itens essenciais como pneus, freios, limpadores de pára-brisa e bateria. Durante o feriado, serão realizadas ações educativas focadas na segurança viária, incluindo orientações sobre ultrapassagens seguras, uso do cinto de segurança, e respeito aos limites de velocidade.

