PF cumpre mandados de prisão contra grupo especializado no contrabando de agrotóxicos

Uma operação policial deflagrada como “Agropoison”, ocorreu na manhã de hoje (21), com objetivo de neutralizar organização criminosa responsável pela aquisição e logística de transporte de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária contra líderes de uma organização criminosa, todos expedidos pelo Justiça Federal de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, nas cidades de Palotina (PR), Toledo (PR) e Porto Alegre (RS).

Segundo as investigações organizada pela Polícia Federal (PF), iniciou-se a partir de um flagrante de contrabando de agrotóxicos ocorrido no dia 3 de julho de 2001, lavrado na Delegacia de Polícia Federal de Dourados. No decorrer das investigações, foram lavrados outros dois flagrantes, um em Dourados e outro em Sinop (MT).

As investigações evidenciaram a existência de uma organização criminosa (Orcrim) estruturada, que se utiliza de pessoas jurídicas criadas exclusivamente para o crime, “laranjas”, cooptação de pessoas para o transporte e ocultação de cargas lícitas.Estima-se que a organização tenha movimentado valores superiores a R$ 2 milhões somente durante o período em que era investigada.

Diante das informações do sistema de inteligência, a operação “Agropison” consistiu na execução de sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária para os líderes da Orcrim, todos expedidos pelo Justiça Federal, além do bloqueio patrimonial de todos os bens imóveis, veículos, contas bancárias dos alvos e pessoas jurídicas identificadas no esquema, o que motivou o bloqueio patrimonial de todos os bens imóveis, veículos e contas bancárias dos alvos.

Na operação também ocorreu uma prisão em flagrante por fabricação e alteração de armas de fogo e munições de um dos indivíduos sobre o qual recaia mandado de prisão temporária. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Palotina/PR, Toledo/PR e Porto Alegre/RS, e a ação contou com a participação de mais de 20 Policiais Federais.

Os investigados respondem pelos crimes de organização criminosa e contrabando, com penas que somadas podem chegar a 13 anos de reclusão.

Divulgação/ Polícia Federal

