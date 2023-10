Em noite histórica na ABL, Duo Amábile fará homenagem a Delasnieve Daspet e Carlos Nejar

No próximo dia 22.06, a Academia Brasileira de Letras (ABL) celebra novos laço com a Cultura Sul-mato-grossense, como o recital de violão e canto do Duo Amálibe (Marcelo Fernandes e Ana Lúcia Gaborim) no qual, canções sobre textos dos Imortais Carlos Nejar (ABL) e Delasneve Daspet (AFLAMMS), compostas especialmente para a ocasião serão estreadas no Auditório Raymundo Magalhães Junior, na sede da ABL.

As canções foram compostas pelo premiado violonista e professor Marcelo Fernandes (UFMS) e se inserem dentro de uma extensa tradição brasileira de canções de câmara na qual, compositores de música erudita trabalham sobre textos de grandes poetas, reforçando seus afetos e sutilezas. Nesse contexto, Machado de Assis e Alberto Nepomuceno; Manoel Bandeira e Villa Lobos; Cláudio Santoro e Vinicius de Moraes formaram parcerias para produzirem algumas das mais emblemáticas canções brasileiras e essa produção será igualmente apresentada no recital do próximo dia 22.

Por tudo isso, teremos uma noite histórica, na ALB na qual, passado presente e futuro se encontram entorno da canção de Câmara Brasileira e demonstrando a força da produção artística erudita de nosso Estado nesse rico recital que Homenageia Delasnieve Daspet e Carlos Nejar. Quem não puder viajar ao Rio, poderá participar da pré-estreia das canções no Anfiteatro da AGEADI da UFMS (em frente à reitoria), nesta próxima segunda, dia 19, às 19h. A entrada é gratuita e o evento inclui ainda.

Academia Brasileira de Letras

A Academia Brasileira de Letras é uma unanimidade nacional quando tratamos de literatura e erudição. Sediada no Rio de Janeiro, tem entre seus membros imortais como Machado de Assis, Ruy Barbosa e Joaquim Nabuco. A relação da ABL com nosso Estado se inicia com o célebre Dom Aquino – governador do Mato Grosso uno e titular da cadeira 4 da ABL – e passa por Manoel de Barros, indicado para a Academia, sem, contudo ter tomado posse.

Sobre os artistas

Marcelo Fernandes

Doutor em Artes-Música, Mestre e Bacharel em Violão pela Universidade de São Paulo. Tem entre seus mestres Edelton Gloeden, Edna Baldassi e Abel Carlevaro – com quem se aperfeiçoou durante três anos, no Uruguai. Em seu Doutorado, abordou o modernismo nas obras para violão de Camargo Guarnieri e desde então tem realizado performances musicais articuladas à pesquisa.

Venceu cinco concursos de interpretação instrumental; realizou inúmeros concertos no país, com destaque para o projeto SONORA BRASIL – SESC, dentro do qual empreendeu uma turnê de 86 recitais de violão, em 20 estados brasileiros. Realizou ainda concertos em teatros, conservatórios, universidades e festivais na França, Espanha, Suíça, Alemanha, Bélgica, Paraguai, Colômbia, Bolívia e EUA. É ainda compositor do Hino da UFMS.

Ana Lúcia Gaborim

Doutora em Artes – Música pela USP; Mestra em Música e Bacharela em Composição e Regência pela UNESP. Na área do Canto, realiza estudos particulares há muitos anos com a soprano Adelia Issa. É professora adjunta do curso de Música da UFMS desde 2006, nas áreas de Regência, Canto Coral, Fisiologia e Técnica Vocal; docente do Mestrado Profissional PROF-ARTES e do curso de Especialização em Regência da UFBA.

Coordena os projetos de extensão: CanteMus – Laboratório da Voz, e PCIU! – Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS, com os quais realizou inúmeras apresentações. Tem diversos artigos publicados em periódicos, livros e congressos nacionais e internacionais. É membro da diretoria da ABRACO (Associação Brasileira de Regentes de Coros), representante estadual da ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical) e é membro fundador da AFLAMS (Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul).

Sobre os homenageados

Carlos Nejar

Poeta, ficcionista, crítico literário. Nasceu em Porto Alegre (RS), em 1939 e é o quinto ocupante da cadeira nº 4 da Academia Brasileira de Letras, eleito em 24 de novembro de 1988, na sucessão de Vianna Moog. Secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, exerceu a presidência em exercício no ano de 2000.

Pertence à Academia Espírito-Santense de Letras, ao Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e à Academia Brasileira de Filosofia, no Rio de Janeiro. Integra a Diretoria da Academia Brasileira de Filosofia (ABF) com o título de Presidente de Honra (2021-2024). Iniciou na PUC-RS o curso de Letras Clássicas, não o concluindo. Formou-se, pela mesma Universidade, em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito) em 1962.

Fez aperfeiçoamento jurídico em Lisboa, como bolsista, a convite do Ministério das Relações Exteriores de Portugal. Participou de inúmeros congressos nacionais e internacionais de literatura; atuou no CNIC (Conselho Nacional de Incentivo à Cultura) do Ministério da Cultura, nas áreas de humanidades e literatura (1992-1993). Nomeado pelo Presidente da República para o Conselho Nacional de Política Cultural (de 1994 a 1996) e em 2004, foi nomeado para o Conselho Federal de Educação – Câmara Básica. Em 2005 fez conferência sobre a literatura brasileira em Havana, Cuba, e participou a convite de um Congresso de Humanidades e Filologia a realizado em Braga, Portugal.

Delasnieve Daspet

É advogada, Poeta, Escritora, Embaixadora da Paz, Peacemaker, Ativista Paz e Cultura da Paz, dos Direitos Humanos, do Meio Ambiente, do Social. Presidente e Fundadora da Associação Internacional de Poetas e da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. Membro da Academia Pan-Americana de Letras e Artes – RJ; Membro da UBE – São Paulo; Membro do PEN Clube do Brasil; Membro da Academia Paternon Literária RS; Membro da Academia Castro Alves RS: Membro da Academia Ludovicense de Letras; Vice-Presidente da GHA – Global Harmony Association, Global Peace Fundation e GHA Ambassador of Peace and Disarmament from Harmony in Latin America- Rússia ; Ambassadeurs de la Paix e Representante no Brasil do Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix – The International Forum for the Literature and Culture of Peace-Israel; Cidadã da Terra – Século XXI n78 – UNESCO – Athens/Greece ; Membro WCP/WAAC and Poets – World Academy Arts and Culture E.P Justice – Seoul / USA – UNESCO; Ambassador for Peace – Universal Peace Federation on the International Federation for Word Peace- Seoul – Korea; WWPO Ambassador Of Peace in Brasil – WorldWide Peace Organization; Membro da International Writers and Artists Association – USA; Premiada nacional e internacionalmente na área da literatura, cultura, direitos humanos e paz.

Programa Duo Amábile

Marcelo Fernandes (violão) e Ana Lúcia Gaborim (canto)

Participação especial: Delasnieve Daspet

– Cândido Inácio da Silva (1800 – 1838)

Araújo Porto Alegre (1806 – 1879)

Lundu (Lá no Largo da Sé Velha)

Alberto Nepomuceno (1864 – 1920)

Machado de Assis (1883 – 1908)

Coração Triste

Heitor Villa-Lobos

Manoel Bandeira

Modinha

Carlos Gomes (1836 – 1896)

Bitencourt Sampaio

Quem sabe?

Marcelo Fernandes

Poesia: Carlos Nejar

O Livro de Silbion (estreia)

I Eu e as Cores

II Somos Eternos

III Destino de Pássaro

Heitor Villa Lobos (1887-1959)

Estudo n.4 e Cadência (violão Solo)

Delasnieve Daspet

Retrato de Carlos Nejar (leitura poética)

Marcelo Fernandes

Poesia: Delasnieve Daspet

Três momentos de Delasnieve (estreia)

No Existe Vida Sin tu Presencia

Menina Acalanto

Heitor Villa Lobos (1887-1959)

Prelúdio n.1 (Homenagem ao Caboblo)

Marcelo Fernandes

Poesia: Carlos Nejar

A República do Pampa (estreia)

I O Leão está em Ti

II O Vento e o Campeador

