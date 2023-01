PF cumpre mandados contra integrantes de atos antidemocratismos em MS

Agentes da Polícia Federal (PF) saíram as ruas na manhã de hoje (20), para prender integrantes e financiadores dos atos antidemocráticos ocorrido no dia 8 de janeiro, nos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Em Mato Grosso do sul, foram expedidos um mandado prisão e um de busca e apreensão.

Segundo a PF, foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF para serem cumpridos em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Ainda conforme a PF, as investigações continuam em curso. A ação, foi nomeada em “Operação Lesa Pátria”, com objetivo de prender integrantes e financiadores de atos antidemocráticos.

A investigação que levou a deflagração da operação, constitui, em tese, crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Conforme informações da PF, investigações continuam e a Operação Lesa Pátria deve se tornar permanente, com atualizações de números de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidos.

O órgão federal divulgou na manhã de hoje (20), um canal de denúncia, caso alguém tenha mais informações de pessoas que participaram e financiaram os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília (DF). O e-mail para denúncia: [email protected].

