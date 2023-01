PF cumpre prisão de envolvidos em bloqueios de rodovias federais

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, em uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã de hoje (20), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. A Operação Unlock II tem objetivo de aprofundar nas investigações de financiadores e organizadores que realizaram bloqueios em rodovias federais.

Segundo a polícia, as ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Mato Grosso do Sul que em processo, localizou os organizadores que realizaram bloqueios em rodovias em novembro do ano passado.

As pessoas que estão sendo investigadas, deverão responder pelos crimes de incitação ao crime, associação criminosa, desobediência e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Bloqueios de rodovias federais em Dourados

Em 18 novembro 2023, pessoas utilizando máscaras e veículos sem placas, que conforme as investigações, foram retirados propositalmente, descarregaram pneus e formaram uma barricada no Trevo da Bandeira, pela BR-163, em área urbana do município de Dourados.

Os pneus foram incendiados, gerando um grande transtorno aos moradores que trafegavam pela região.

Ainda em continuidade da investigação, no dia 20 de novembro, dois dias após os bloqueios na BR-163, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagraram a primeira fase da

a Polícia Federal, com apoio da PRF, deflagrou a primeira fase da OPERAÇÃO UNLOCK, que resultou na apreensão de veículos e de materiais que teriam sido usados no ato criminoso, além da prisão do motorista que transportou os pneus até o Trevo da Bandeira.

