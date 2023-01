Após 6 anos longe dos holofotes, Ivinhema espera surpreender no Estadual

Após o imbróglio jurídico que envolveu o acesso do Ivinhema Futebol Clube de volta a elite do futebol sul-mato-grossense, o Azulão está com elenco pronto para estreia na competição, contra o Operário Carapoense, no próximo domingo (29), no estádio do Carecão, em Caarapó.

Segundo informações do Arquibancada MS, o Azulão, será comandado por Douglas Ricardo, técnico campeão Estadual com o clube em 2008.

O Ivinhema montou um elenco jovem, com média de idade de 21,9 anos e apenas dois atletas acima dos 25 anos. Os nomes mais conhecidos no plantel é do goleiro Zé Augusto (ex-Aquidauanense), o zagueiro Felipe (ex-Comercial), do lateral Leandrinho e o atacante Douglas, ambos ex-Dourados.

O time do Ivinhema Futebol Clube que disputou a série B, 11 atletas seguem no elenco. Foram contratados outros 15 atletas, vindos de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, todos sob a batuta de Virgílio Ferreira, ex-diretor de Futebol e técnico do DAC, que será preparador físico no Azulão.

O Azulão está desde 2017 longe dos holofotes do futebol sul-mato-grossense. Além do Operário Atlético Clube (OAC), o Ivinhema enfrentará na primeira fase o Dourados, Aquidauanense e o Novo

Os quatro primeiros da chave avançam e o último colocado será rebaixado.

