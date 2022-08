PF cumpre mandado de busca no envio de drogas sintéticas pelos Correios

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira (17), em Campo Grande. O objetivo é aprofundar investigação relacionada ao tráfico de drogas sintéticas pelos Correios.

A Polícia Federal foi acionada pelo setor de segurança dos Correios em razão da suspeita de uma encomenda contendo drogas sintéticas, cuja destinatária seria residente em Campo Grande.

A 6ª Vara Criminal de Campo Grande, expediu o mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de cerca de 100 comprimidos de êxtase e 27 pontos de LSD, além de maconha e haxixe.

Uma pessoa foi presa e conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal em Campo Grande para adoção das providências de polícia judiciária.

