Rhiad percorre 9 cidades da região sul do Estado para apresentar propostas à população

O candidato a deputado estadual pelo União Brasil reforçou a necessidade de renovar os representantes na Assembleia Legislativa nas eleições deste ano

O candidato a deputado estadual pelo União Brasil, Rhiad Abdulahad, nº 44.333, visitou, ao longo desta semana, as cidades de Juti, Eldorado, Japorã, Mundo Novo, Iguatemi, Tacuru, Sete Quedas, Naviraí e Ponta Porã para apresentar as suas propostas à população.

Em três dias, ele participou de encontros com moradores e lideranças comunitárias e políticas dos nove municípios, reforçando a necessidade de renovação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

“Como sou natural de Ponta Porã, essas visitas, além de servir para falar das minhas propostas para a região nas áreas da saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e questão tributária, também permitiram que eu encontrasse velhos amigos. Acredito que chegou a hora de o conesul do nosso Estado volte a ter um representante na Assembleia Legislativa, principalmente a região fronteiriça, que precisa de um olhar especial do Governo do Estado”, declarou Rhiad, referindo-se à necessidade de reforçar a segurança pública dos municípios que fazem fronteira com o Paraguai.

No conesul do Estado, a caminhada do candidato a deputado estadual pelo União Brasil começou na segunda-feira (15/08) por Juti, Eldorado, Japorã e Mundo Novo, passou por Iguatemi, Tacuru, Sete Quedas, Naviraí na terça-feira (16/08) e terminou na noite de ontem (17/08) em Ponta Porã, onde o ato político teve a presença da candidata a governadora Rose Modesto, do candidato a senador Luiz Henrique Mandetta e da candidata a deputada federal Neli Abdulahad.

Com a presença de mais de 200 pessoas em Ponta Porã, Rhiad reforçou que uma escolha ruim no próximo dia 2 de outubro pode prejudicar a vida de milhares de sul-mato-grossenses.

“Nós jamais podemos perder a nossa capacidade de nos indignarmos. Quero, com a ajuda da população de Ponta Porã e de todos os municípios do conesul, ser eleito deputado estadual para contribuir com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Tenho a coragem necessária para melhorar aquilo que precisa ser melhorado e conto com vocês nessa caminhada”, discursou.

