Com ajuda de cão farejador, Polícia apreende carga de entorpecentes

A equipe policial recebeu a denúncia do próprio funcionário da empresa de transportes. Ele havia sido contratado para um transporte de uma carga de material denominado como “Nicho” de madeira. O funcionário chegou a carregar os nichos na avenida Gualter Barbosa, bairro Nova Lima. Entretanto, desconfiando do conteúdo da carga que carregava, deixou ela em uma garagem de conveniência.

Após deixar a encomenda, ele retornou a sede da empresa, situada na região Oeste da Capital. O funcionário, com receio da contratação, acionou a equipe do Canil do Choque para realizar a inspeção da carga, com a ajuda do cão farejador. Durante a vistoria dos nichos, foi constatado que em seu interior continham tabletes de maconha.

A carga totalizou 70 nichos confeccionados em MDF, todos contendo um fundo falso e em seu interior recheado com tabletes de substância análoga à maconha totalizando aproximadamente 466 tabletes pesando 409,02 kg conforme laudo de constatação, além de 01 (um) tablete de substância análoga à cocaína, pesando 1,026kg.

A carga apreendida teria como destino a cidade de Belo Horizonte, MG. O proprietário e o responsável pelo transporte relatou que não sabia da carga ilícita. Diante doa fatos os entorpecentes e o caminhão foram levados para a Denar, a ocorrência foi registrada na Depac centro.

