PF combate abuso sexual infantojuvenil em Corumbá

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, (23), a “Operação Nicolau I”, que tem o objetivo de combater abuso sexual infantojuvenil.

Foi cumprido um mandado de busca domiciliar expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá, onde foram apreendidas mídias digitais que seguem para a perícia da Polícia Federal.

De acordo com o Polícia Federal, investigações apontaram que o morador da residência armazenava material contendo vídeos e imagens pornográficas e sexuais envolvendo crianças e adolescentes.

O autor responderá pelo crime contido no Estatuto da Criança e do Adolescente cujas penas máximas chegam a 4 anos.

