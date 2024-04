Filme “Chega de Saudade” será exibido amanhã no Cine maturidade com debate sobre envelhecimento

Em mais uma edição, o Cine Maturidade acontece nesta quarta-feira (24) com o filme “Chega de Saudade”, às 14h, no auditório do MIS (Museu da Imagem e do Som), em Campo Grande.

O filme “Chega de Saudade” conta numa única noite várias histórias vividas pelos frequentadores de um salão de baile. Com muita música e dança, os acontecimentos fazem o espectador se sentir dentro da vida pulsante do baile. Dirigido por Laís Bodanzky, o longa nacional tem Leonardo Villar, Tonia Carreiro e Cássia Kiss no elenco.

Para conferir no trailer do filme clique aqui.

O Cine Maturidade é um dos projetos da Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, pasta ligada à Cidadania, e que trata do envelhecimento sob a ótica do cinema.

“As velhices são diversas e cada um tem sua própria história. O Cine Maturidade tem sido um lugar privilegiado para trazer as discussões acerca do envelhecimento, exatamente pela possibilidade de tratar simbolicamente temas complexos”, explica Zirleide.

Para a subsecretária, o filme “Chega de Saudade” apresenta, através dos personagens, situações relacionadas aos afetos, à saúde, arte e às gerações.

“Entre tantos assuntos que podem ser abordados, para este filme, convidamos um médico geriatra que dialogará com os presentes após a exibição do filme” , completa.

O Projeto Cine Maturidade

A cada encontro, um profissional da rede de atendimento à pessoa idosa é convidado a trazer o assunto visto na tela para o dia a dia dos sul-mato-grossenses. Nesta edição, o diálogo será mediado pelo médico geriatra Dr. Roberto Pelegrino.

Desde o último Cine Maturidade, realizado em março, o microfone segue aberto antes do início de cada sessão, de forma que as pessoas idosas possam manifestar sua arte. Na abertura, o público pode tocar instrumentos, falar, apresentar poesias ou cantar.

O MIS fica localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – 3º andar. A entrada é gratuita e aberta a todos.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.