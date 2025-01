PF bate recorde histórico na movimentação internacional de pessoas

Em todo o ano de 2024, foram registrados um total de 31.482.323 de movimentos internacionais, entre movimento de entrada ou de saída do país, englobando cidadãos brasileiros e estrangeiros.

A Polícia Federal, através das suas unidades de controle migratório nas fronteiras terrestres, marítimas e aeroportuária registrou, em todo o ano de 2024, um total de 31.482.323 movimentos internacionais, seja o movimento de entrada ou de saída do país, englobando cidadãos brasileiros e estrangeiros, em visita de trabalho, turismo, negócios, estudo, etc. Trata-se de um recorde histórico, desde que a Polícia Federal passou a medir tal movimentação, através do Sistema de Tráfego Internacional – STI.

Os cidadãos brasileiros respondem por 54,2% das movimentações (17.060.331), enquanto que cidadãos estrangeiros respondem por 45,8% (14.421.992). Os principais modais utilizados foram o aéreo (81,7%), seguido pelo terrestre (13,4%) e pelo marítimo (3,5%). As principais nacionalidades que passaram pelo Brasil, são de argentinos, chilenos, norte-americanos, uruguaios, paraguaios, franceses e portugueses. A principal porta de entrada/saída do Brasil no modal aeroportuário é o Aeroporto Internacional Governador Franco Montoro em Guarulhos/SP com 15.394.284 registros migratórios; seguido do Aeroporto Internacional do Galeão/RJ com 4.856.388 movimentações.

Já no modal terrestre a principal porta de entrada/saída do Brasil é Foz do Iguaçu/PR, com 1.600.923 registros em 2024, seguido de Uruguaiana/RS com 861.688 registros. No modal Marítimo a principal porta de entrada/saída do Brasil é o terminal de Santos/SP com 283.162 registros, seguido do Rio de Janeiro/RJ com 248.835 movimentações internacionais.

Com informações da Agêncoa Gov.