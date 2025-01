Paraíso das Aguas abre inscrições para processo seletivo com 91 vagas; confira

O município de Paraíso das Águas abriu as incrições para o processo seletivo onde são ofertadas 91 vagas e formação de cadastro de reserva, para candidatos de nível médio e superior. A carga horaria trabalhada é entre 20 a 40 horas semanais dependendo da vaga solicitada. Já os salários variam entre R$ 1.565,85 e R$ 30.533,42. O municipio é distante 277 km de Campo Grande.

O processo seletivo tem validade de 12 meses, começando a contar a partir da data de homologação dos resultados. Essa validade pode ser estendida por mais 12 meses pela Administração Municipal. As inscrições para participar do processo seletivo podem ser feitas até o dia 27 de janeiro, exclusivamente de forma on-line, através do site da Prefeitura.

A seleção será feita mediante aplicação de prova de títulos. Os candidatos para as vagas de Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Pesadas e Operador de Máquinas Leves também realizarão a prova prática.

Entre os cargos oferecidos estão: Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Assistente de Administração, Inspetor de Alunos, Técnico em Enfermagem, Motorista de Veículos Leves, Recepcionista, Atendente de Berçário, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Serviços, Cozinheira, Trabalhador Braçal.