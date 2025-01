Homem é preso após mostrar p3nis para irmãs de 4 e 9 anos e ameaçar a mãe

Na tarde de seguda-feira (20), um homem, de 21 anos, que não teve o seu nome divulgado, foi preso após mostrar suas partes intimas para as irmãs, de 4 e 9 anos. O caso aconteceu na cidade de Laguna Carapã, 283 km distante de Campo Grande.

Segundo as informações do Dourados News, o suspeito estava em sua residencia quando iniciou uma discussão xingando a genitora, de 43, do qual ameaçou matar. Após a briga, a mãe ligou para a Policia Militar que foi até o local.

Durante os procedimento dos policiais, as menores contaram que o autor teria mostrado o pênis para elas, e perguntado se elas gostavam do que estavam vendo. Contudo, as meninas apenas ficaram assustadas.

O autor foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde foi preso em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e violência doméstica.