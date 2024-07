PF atua contra o abuso sexual infantojuvenil em Campo Grande

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (17), em Campo Grande, mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet.

O cumprimento do andado resultou na apreensão de material eletrônico, importante para a investigação em curso, que será submetido à análise pericial, com o intuito de identificar envolvidos na rede de delitos desta espécie.

Esta é a 11ª fase da Operação Rede Limpa, que faz parte de um esforço contínuo para reprimir a produção, posse e divulgação de imagens e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes.

As investigações prosseguem e novas operações podem ser deflagradas a qualquer momento para assegurar a punição dos responsáveis e a proteção das vítimas. A Polícia Federal reforça seu compromisso com a proteção dos menores e a erradicação desses crimes na internet.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal

