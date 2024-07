Andar na faixa exclusiva de ônibus é considerada infração gravíssima

A operação “Faixa Exclusiva”, da BPMTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) começou nesta terça-feira (16). As equipes estão posicionadas em todas as vias que têm a faixa exclusiva em Campo Grande, que são elas nas ruas Rui Barbosa, Duque de Caxias e Brilhante. Os agentes vão visualizar onde as pessoas costumam utilizar mais a faixa para poder se beneficiar em cima dos outros veículos, querendo evitar o congestionamento, que podem assim provocar acidentes e também dificultando quem tem de fato utilizar aquela faixa, que são os veículos de transporte coletivo, de emergência, da polícia.

A operação começou nesta terça-feira (16) e segue até sexta-feira (19), podendo ser prorrogada, dependendo do cumprimento do objetivo da ação. O subcomandante da Polícia Militar, Everton, explica os princípios da operação.

“Antes da fiscalização, a gente quer também conscientizar e educar que essas faixas foram criadas para um fim.Houve um estudo, uma engenharia de tráfego, para avaliar a necessidade desses veículos terem que utilizar essa faixa, então a gente quer através dessa operação, mostrar para a população que passem a respeitar essa faixa exclusiva. Não necessariamente pelo fato de que é fiscalizado e vai ser notificado por isso, mas a questão da conscientização”.

Na rua Rui Barbosa, uma das vias que tem a faixa, em um dos cruzamentos através das câmeras, os oficiais notaram que em questão de um mês flagraram cinco acidentes na mesma esquina. A notificação por usar a faixa exclusiva é gravíssima, com sete pontos e com o valor de R$293,47. O subcomandante pontua quando o condutor pode fazer o uso da faixa.

“A faixa é exclusiva, então a pessoa só pode se fazer o uso dessa faixa quando ela for fazer uma conversão, ou for acessar um comércio ou uma residência local, A gente orienta sempre procurar fazer o acesso nessa faixa no quarteirão que ela vai acessar o comércio, evitar de vir há um certo tempo atrás porque se o agente da autoridade de trânsito visualizar que a pessoa se beneficiou para ela daquele uso daquela faixa e deste modo causou transtorno aos veículos que precisam dela é lavrada a notificação”.

“Se as pessoas estiverem utilizando dessa faixa, vai acabar dificultando o trânsito para essa viatura de emergência, de saúde e transporte público.Essa pessoa pode, às vezes, fazer a diferença entre a vida e a morte de uma outra pessoa”, complementa.

Por Inez Nazira

