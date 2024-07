Morador flagra cardume de tilápias em córrego da Avenida Ernesto Geisel; assista

Biólogo explica situação dos peixes e o que não é recomendado fazer

Um vídeo está circulando nas redes sociais, de um cardume de tilápias no córrego da Avenida Ernesto Geisel, e frente ao Shopping Norte Sul, em Campo Grande. Na imagem, é possível ver dezenas de peixes todos juntos, onde passa o Rio Anhanduí.

Aquele trecho de águas é resultado da junção dos córregos Prosa e Segredo, que cortam a área urbana da Capital, a partir do cruzamento das Avenidas Fernando Corrêa da Costa e Ernesto Geisel.

No vídeo, o homem comenta, surpreso, o tamanho do cardume. Segundo ele, se tratam de tilápias.

De acordo com o biólogo Milton Longo, os peixes estão bem. Segundo ele, os animais podem estar todos ‘acumulados’ ali, onde concentra uma queda d’água. “Deve ser uma nascente. Essa região é muito rica em nascentes. E com isso, os peixes podem estar aproveitando a oxigenação na água. Aqui vi pelo menos cinco espécies. A tilápia, alguns carazinhos, a carpa, cascudo e curimba.

Conforme ainda o biólogo, não se deve pescar o peixe no cérrego. “Precisa primeiro buscar saber de uma licença especial. Não é porque eles estão aqui que a população vai poder pescar. Isso pode ser visto com a Prefeitura e o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). Do contrário, seria crime administrativo pescar sem uma licença devida. Além de que consumir esses peixes não seria o adequado”, finalizou.

Assista:

Com MSTV