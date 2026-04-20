PF apreende cerca de uma tonelada de maconha em Ponta Porã

Entorpecente foi localizado em imóvel desabitado após denúncia anônima

A Polícia Federal apreendeu aproximadamente uma tonelada de substância análoga à maconha em uma área desabitada no município de Ponta Porã. A ação teve início após o plantão da Polícia Federal receber uma denúncia anônima, informando sobre a existência de um possível depósito de entorpecentes em uma região com intensa movimentação suspeita.

Ao chegarem ao local para averiguação, as equipes policiais constataram que o imóvel situava-se em uma área erma e sem ocupação aparente, informação que foi corroborada por moradores da vizinhança.

Durante a inspeção técnica no perímetro, os agentes identificaram indícios da presença de material ilícito. Ao acessarem o interior do imóvel, confirmaram a existência da droga, que foi devidamente apreendida.

Não houve prisões no local. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos no crime de tráfico de drogas.