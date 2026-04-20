De legado familiar a refúgio de sabores: Sítio Vovô Ari encanta Campo-grandenses

Entre lembranças e receitas, café rural proporciona experiência única

Carregando muitas histórias, o que antes era apenas um espaço de família, se tornou uma nova opção de lazer em Campo Grande. Considerado um dos cafés da manhã mais disputado da Capital, o Sítio Vovô Ari recebe famílias e grupos de amigos ao menos uma vez no mês, para um momento de conexão com a natureza e se deliciar com comidas ‘típicas da roça’.

Ao jornal O Estado MS, o neto do vovô Ari, Gabriel Arioza, contou como tudo começou. “O sítio era do meu avô, por isso o nome, e um tempo depois do seu falecimento, meus pais se mudaram pra cá e começaram a cuidar do sítio. Meus pais sempre gostaram de tudo muito bem organizado, então revitalizaram o espaço todo”, iniciou ele.

O que antes era um ‘cantinho da família’, foi visto como uma oportunidade para empreender. “A ideia do café veio do meu pai Marcos, que sempre gostou de receber as pessoas em casa e no sítio. Há tempos ele comentava que queria fazer algo para receber o público, como um café da manhã, ou almoço… e quando o espaço de eventos, que inicialmente seria para locação, ficou pronto, decidimos tirar do papel a ideia dele e optamos pelo café. O primeiro foi realizado em fevereiro deste ano”, contou Gabriel.

Por lá, todos da família colaboram para que evento aconteça. “Quem comanda a cozinha é a minha mãe Emileny, que tem o dom com receitas. Não é porque é minha mãe, mas o que ela faz fica bom”, brincou ele. “O cardápio todo é pensado e feito por ela, praticamente. O café ocorre sempre em um domingo, mas o trabalho já começa na quarta-feira, e termina somente na outra terça, pois todo um trabalho é feito por trás, desde roçar a grama, organizar materiais, realizar compras, decoração, organização das mesas – já que deixamos cada mesa nomeada de acordo com as reservas. Todo esse trabalho é realizado por nós: eu, minha esposa, meu pai, minha mãe, além de uma pequena equipe que temos”, acrescentou.

Ao todo, o café rural conta com um cardápio de mais de 60 opções entre pães, bolos, frios e doces, tudo feito com muito carinho. “O carro chefe é a famosa chipa frita, receita desenvolvida por minha mãe, e todo mundo que vem e experimenta, gosta! Além disso tudo, quem vir no sítio terá contato com a natureza, animais do sítio e tempo de qualidade com a família. A ideia é a pessoa se sentir em casa, aproveitar a manhã com pessoas especiais e desfrutar de um banquete maravilhoso”, destacou o neto.

Como visitar o Sítio

Bastante disputado, o ‘café da manhã rural’ acontece uma ou duas vezes por mês, bem como em datas comemorativas, como o Dias da Mães, que será celebrado no próximo dia 10 de maio este ano.

As datas em que o sítio abrirá as portas para receber o público sempre são divulgadas por meio das redes sociais, tendo em vista que os convites são vendidos antecipadamente. “Postamos nos stories do Instagram as datas dos cafés e as datas que iniciarão as vendas dos convites. Atualmente, o investimento é no valor de R$ 80 reais por pessoa, crianças de 3 a 10 anos pagam R$ 40, e menos de 3 anos não pagam. O café e as atividades no espaço podem ser desfrutados das 8h às 11h”, informou.

A compra dos convites é feita diretamente pelo site https://sitiovovoari.pagtickets.com.br/. O número de WhatsApp para dúvidas é o (67) 99337-9739.

O Sítio Vovô Ari fica localizado há 30 minutos do centro de Campo Grande, na saída para São Paulo. Estrada 07, sn – Morada do Sol, Campo Grande (MS).

É importante ressaltar que o lugar não tem a opção de day-use e pernoite.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Sítio Vovô Ari (@sitiovovoari)