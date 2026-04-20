Biofertilizante transforma realidades no campo de MS

Do resíduo ao insumo: economia circular impulsiona produção no campo sul-mato-grossense

O que antes era tratado como resíduo agora ganha um novo valor no campo. O FertBio-MS nasce como uma solução sustentável que promove a reutilização de recursos e fortalece a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, articulando saneamento, produção e desenvolvimento territorial.

Considerada pioneira no Brasil, a iniciativa é resultado da parceria entre a Ambiental MS Pantanal (Parceria Público-Privada entre Aegea e Sanesul), a empresa Organics e a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), com apoio do Governo do Estado.

Desde o lançamento do projeto em junho de 2024, foram geradas 1.257 toneladas de fertilizante orgânico. Desse total, 20% são distribuídos gratuitamente a comunidades rurais em situação de vulnerabilidade, como assentamentos, quilombos e aldeias indígenas.

Mais do que dar nova destinação ao resíduo, o FertBio-MS vem gerando efeitos concretos na produção agrícola familiar. Segundo estimativas da Agraer, o uso do produto reduziu significativamente os custos de produção. O cultivo de um pé de alface, por exemplo, passou de R$ 0,89 para menos de R$ 0,50, enquanto o valor de venda pode chegar a até R$ 5,00, especialmente em produções com maior rigor e acompanhamento técnico.

Os resultados também já são percebidos nas comunidades atendidas. No quilombo Chácara Buritis, onde vivem cerca de 80 famílias, a produção de hortaliças mais que dobrou em alguns canteiros. As entregas do biofertilizantes são distribuídas diretamente aos agricultores por meio da Agraer, alcançando aldeias indígenas, grupos de mulheres agricultoras, viveiros de mudas e cooperativas.

O produto é resultado da combinação entre o lodo gerado nas ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) e o esterco bovino proveniente do gado criado em confinamento, seguindo princípios da economia circular.

Para o gerente de Meio Ambiente da concessionária Fernando Garayo, recuperar e regenerar resíduos é um dos pilares desse modelo. “A reutilização de biossólidos na agricultura fornece nutrientes essenciais ao crescimento das culturas e contribui para o aumento do teor de matéria orgânica e da capacidade de retenção de água no solo”, explica.

Rico em nutrientes e em potencial transformador, o FertBio-MS já apresenta resultados concretos no estado. A pequena produtora Eliane dos Santos, do Assentamento Estrela, em Jaraguari, município do interior do Estado, a 44 km da capital, relata ganhos expressivos após a primeira aplicação. Atuando na pecuária leiteira, ela observa melhora significativa na qualidade do pasto, com reflexos diretos na produtividade e na redução de custos. “A evolução do capim trouxe economia e aumento no desempenho do gado”, afirma.

De acordo com o engenheiro agrônomo da Agraer, Arioval Diogo, o principal impacto está na redução de custos para o pequeno produtor. “O biofertilizante melhora a saúde do solo e promove um crescimento mais vigoroso das plantas, contribuindo para uma produção mais eficiente e sustentável. A diferença é visível tanto no campo e quanto na renda.”

Para o diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Buim, o FertBio-MS representa a integração entre saneamento e desenvolvimento regional. “Destinamos cerca de 10 toneladas para cada entidade. O biofertilizante chega a assentamentos, aldeias indígenas, viveiros de mudas e outros projetos, alcançando pequenos produtores, mulheres agricultoras e comunidades tradicionais, que são expressões vivas do nosso território”, destaca.

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