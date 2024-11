PF apreende caixas de cigarros contrabandeados em Dourados

A Justiça Federal de Dourados expediu um mandado de busca e apreensão em uma residência usada para armazenar produtos ilegais provenientes do Paraguai.

A PF (Polícia Federal) apreendeu no local várias caixas de cigarros do exterior, cigarros eletrônicos, além de outros produtos importados ilegalmente.

Nenhuma pessoa foi detida, pois não havia ninguém na residência no momento em que os policiais estavam.

O caso segue sendo investigado.

