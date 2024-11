Carga de 19 toneladas de maconha que saiu de MS é apreendida pela PRF no Paraná

Homem de 34 anos foi preso em Iguaraçu, no Paraná, após ser flagrado transportando carga de 19 toneladas de maconha escondidas em uma carreta, que saiu de Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações, o motorista foi abordado pela equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e, ao ser descoberta a carga do entorpecente, o condutor contou que levaria o ilícito até Curitiba (PR).

No semirreboque foram encontradas centenas de tabletes contendo a droga. Do início dos trabalhos até ser finalizado, quando o produto foi incinerado, os agentes levaram mais de 12h para concluir o serviço. Essa foi a maior quantidade apreendida neste ano na região sul do país.

Ponta Porã faz fronteira com Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia muito visada na logística do crime. A produção de maconha na linha internacional é controlada por facções criminosas espalhadas no Brasil.

