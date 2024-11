Caminhonete fica destruída após pegar fogo próxima a BR-262 em Água Clara

Ontem (07), em Água Clara, um homem, que não teve a identidade revelada, ficou com a caminhonete destruídas após pegar fogo próximo a BR-262.

De acordo com informações, o homem seguia por uma estrada de terra, quando viu fumaça saindo do motor. Ele parou o veículo, saiu e viu a caminhonete ser tomada pelas chamas que se espalharam rapidamente.

O condutor não teve ferimentos e conseguiu retirar apenas o celular do carro. Ele foi até a delegacia da cidade e registrou ocorrência do acontecido para que as causas do incêndio sejam investigadas.

