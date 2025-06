Pesquisador da Santa Casa morre após queda do 6º andar em Campo Grande

Cirurgião-dentista André Afif Elossais tinha 28 anos de carreira e era referência na área de Odontologia em Mato Grosso do Sul

O cirurgião-dentista André Afif Elossais, de 50 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (4) após cair do quarto andar da Santa Casa de Campo Grande e atingir a marquise do primeiro pavimento do hospital. As circunstâncias da queda ainda são desconhecidas, e a polícia investiga o caso.

Segundo relatos, o pesquisador tinha uma sala no primeiro andar e, por volta das 7h, subiu até o sexto andar do prédio. Pouco depois, colegas ouviram um forte barulho. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apesar dos esforços das equipes de socorro, a vítima não resistiu aos ferimentos.

A Santa Casa informou, por meio de nota, que a equipe médica prestou atendimento imediato e que lamenta profundamente a perda do profissional, que atuava desde 2022 como responsável pelo Núcleo de Pesquisa da Escola de Saúde do hospital.

Com 28 anos de experiência na Odontologia, André Afif era formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde também atuou como professor. Tinha pós-doutorado em Ciências da Saúde e construiu uma carreira sólida na docência e na pesquisa, passando ainda por instituições como Unigran e o Centro de Pós-Graduação em Odontologia de Dourados. Também foi professor da Associação Brasileira de Odontologia – Seção Mato Grosso do Sul (ABO/MS).

A própria entidade publicou uma nota de pesar, reconhecendo a contribuição de André para a formação de profissionais da área. “Dr. André foi professor na ABO/MS por muitos anos, contribuindo significativamente para a formação de centenas de cirurgiões-dentistas, sempre com dedicação, ética e compromisso com o ensino e a Odontologia”, diz o texto.

A ABO/MS ainda manifestou solidariedade a familiares, amigos e colegas, destacando que “seu trabalho e exemplo permanecerão vivos na memória da comunidade odontológica sul-mato-grossense”.

André era irmão da médica Aparecida Afif, que também atua na Santa Casa. A Polícia Civil esteve no local e apura os detalhes sobre a queda.

