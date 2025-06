Filhote de tucano é resgatado em estacionamento de shopping em Campo Grande

Ave foi encaminhada pela Polícia Militar Ambiental para reabilitação; casos semelhantes são comuns na área urbana da Capital

Um filhote de tucano foi resgatado na tarde de terça-feira (3) no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na região norte da Capital. A ave foi localizada por funcionários do local e recolhida por bombeiros civis do próprio shopping, que acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA) para fazer o encaminhamento ao centro de reabilitação.

Segundo os bombeiros civis, o tucano provavelmente caiu de alguma árvore nas imediações do estacionamento. O animal não apresentava ferimentos aparentes, mas passará por avaliação antes de ser devolvido ao seu habitat.

Ocorrências desse tipo não são raras na Capital, que mantém áreas verdes extensas e abriga diversas espécies de animais silvestres mesmo em regiões urbanizadas. Corujas, lagartos e aves de grande porte como araras e tucanos são frequentemente avistados em bairros residenciais e espaços comerciais.

A ave resgatada será acompanhada até que tenha condições de voltar à natureza com segurança.

