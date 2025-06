Homens que furtaram restaurantes são presos em Dourados

Na manhã da última terça-feira (03), dois homens foram presos por furto em restaurante na cidade de Dourados. O crime aconteceu no último dia (02).

Os suspeitos foram presos após uma operação da polícia na combate na região do Parque Alvorada. Segundo a polícia, a prisão aconteceu por volta das 11h do dia seguinte. Um suspeito conhecido como “Carneiro” foi encontrado e preso em uma boca de fumo na rua Barnabé Minhos, no bairro Jardim Flórida.

Durante a abordagem, ele confessou o furto ocorrido recentemente em restaurantes da região e também indicou que praticou o furto com um comparsa. O outro indivíduo foi localizado em uma casa abandonada na rua Jatobá, no bairro Estrela Tovi, poucas horas após a prisão de Carneiro.

No local, foram apreendidas duas garrafas vazias de uísque e um dos ventiladores furtados. Os indivíduos confessaram o crime.

O crime aconteceu à meia noite do dia (02) em um restaurante da cidade, foram furtadas diversas garrafas de Wisk importados e dois ventiladores de parede.

A prisão dos dois indivíduos foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG).

