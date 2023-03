Pescadores são multadas por transporte irregular de peixes na BR-487

Durante fiscalização ambiental na rodovia BR 487, via de acesso ao rio Paraná, no município, policiais militares ambientais de Naviraí que trabalham na operação Pesca Aberta, abordaram, na tarde de ontem (19), dois veículos, nos quais estavam sendo transportados diversas espécies de peixes de forma irregular.

No interior do primeiro veículo abordado, um GM Montana, conduzido por uma mulher (31), moradora de Naviraí, a equipe verificou que a condutora estava transportando uma caixa térmica (isopor) com diversos pescados das espécies Pacu, Curimbatás, Barbados, Piavuçu e Armados, totalizando 51,5 kg.

Ela alegou ter adquirido o pescado na região de Porto Caiuá, de um pescador profissional, com o intuito de revendê-lo no município de Naviraí.

A mulher afirmou ainda à equipe de fiscalização que não possuía comprovante de origem ou qualquer autorização do órgão competente para o transporte dos peixes, o que se caracteriza infração administrativa.

A infratora foi autuada administrativamente e foi multada pelo transporte irregular dos peixes e foi autuada em R$ 1.725,00.

Em seguida, em um veículo Mitsubishi L200, foi encontrada uma caixa térmica com vários pescados das espécies Curimbatá, Barbado, Pintado e Armado, sendo que todo pescado encontrado totalizou de 23,5 kg. Ainda, os Armados estavam desviscerados e sem a cabeça e a cauda, o que é proibido.

O homem que era passageiro do veículo, de 77 anos afirmou não possuir comprovante de origem ou autorização para o transporte dos peixes e que também havia comprado os peixes na região do Porto Caiuá, para consumo próprio.

Assim, pelo transporte irregular dos peixes, ele foi autuado administrativamente, sendo arbitrada multa no valor de R$ 1.175,00 ao infrator, morador de Naviraí.

Os 74 kg de pescado dos infratores foram apreendidos e serão doados para instituições filantrópicas.

