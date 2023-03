Casal tem caminhão roubado e é mantido em cárcere por horas em Campo Grande

Um casal, de 58 e 57 anos, foi mantido em cárcere privado por pelo menos sete horas, após ter o caminhão roubado em um golpe de falso frete, em Campo Grande. As vítimas foram levadas para uma casa de condições precárias e abandonados na BR-163, por volta das 20h desta segunda-feira (20).

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do caminhão havia vindo de Santa Catarina, e estava na cidade de Maracaju, a 153 quilômetros de Campo Grande a procura de um novo trabalho com frete, com a intenção de voltar para ao Estado de origem. Após um tempo, o homem recebeu uma ligação, contratando seus serviços e solicitando que se deslocasse até Campo Grande para levar uma suposta carga até a cidade de Chapecó, também Santa Catarina.

A vítima marcou um ponto de encontro em um antigo posto de gasolina, na Avenida Gury Marques, próximo ao bairro Cidade Morena. No local, o motorista foi abordado por um homem que conversou com a vítima e pediu que descesse do veículo. Ele foi rendido, teve os olhos vendados e foi levado para um outro carro, de cor vermelha. A vítima disse que a esposa ainda estava no interior do caminhão e a mulher também foi vendada e colocada no interior do carro,

Os suspeitos deram diversas voltas com o veículo, a fim de confundir as vítimas a cerca da localização e levaram o casal para uma casa, onde ficaram até por volta das 20h. Ainda segundo o boletim, as vítimas disseram que ouviram dos suspeitos que o objetivo era usar o caminhão para transportar uma carga e que depois o veículo seria abandonado.

As vítimas foram libertadas após sete horas de cárcere, na BR-163, sentido Dourados. O caminhão foi abandonado pelos suspeitos, após a ponte Rio Paraná, em um posto de combustível. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.