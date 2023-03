Adecoagro realiza entrega de torre de videolaparoscopia ao Hospital Regional de Nova Andradina

A Adecoagro realizou, neste mês de março, a entrega de uma Torre de Videolaparoscopia ao Hospital Regional de Nova Andradina, referência em saúde para a região. A iniciativa, parte das estratégias de ESG da Companhia para fortalecer as comunidades em que está presente, contribuirá para a promoção da melhoria no atendimento aos pacientes que necessitem de procedimentos cirúrgicos dos municípios de Nova Andradina, Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu, no Mato Grosso do Sul.

A oportunidade de melhoria na saúde regional foi apresentada pelo Hospital à juíza do trabalho Neiva Marcia Chagas, titular da Vara do Trabalho de Nova Andradina, e ao Procurador do Trabalho Jeferson Pereira, do Ministério Público do Trabalho, que intermediaram a doação junto à Adecoagro.

De acordo com Franciene Cristina da Silva, Gerente de Saúde e Bem-Estar, Diversidade e Cidadania Corporativa da Adecoagro, com o novo equipamento, as equipes médicas poderão realizar vídeo-cirurgias com inúmeros benefícios aos pacientes. “Trabalhamos com uma agenda estratégica de compromissos para fortalecer o desenvolvimento e o bem-estar geral das comunidades em que estamos imersos para potencializar nosso impacto positivo junto à sociedade”, destaca Franciene.

Dr. Marcos Dias da Silva, Diretor Técnico do Hospital Regional, explica que intervenções por vídeo reduzem o tempo de internação e de recuperação do paciente, além de proporcionar o aumento na efetividade dos procedimentos cirúrgicos. “Receber o apoio da iniciativa privada para melhorar a saúde de nossa população só evidencia o compromisso social que a empresa possui. Temos a certeza que faremos a diferença na vida das pessoas com este equipamento”, destaca Dias da Silva.

O Diretor Geral do hospital, Márcio Luiz Soares destaca que para a instituição será um avanço tecnológico importantíssimo para todo usuário do SUS, por permitir um acesso que hoje somente encontra em instituições privadas em nosso Município. “O uso de tecnologia em cirurgia na medicina tem sido cada vez mais comum em hospitais em todo o mundo. A tecnologia utilizada com frequência no campo cirúrgico proporciona segurança, agilidade e precisão aos procedimentos. É com muita gratidão que recebemos esta doação que, além de grande valor aos usuários do SUS, demonstra que a Adecoagro se preocupa com o bem-estar e a saúde de seus colaboradores e com esta entidade de saúde que está ligada a microrregião de Nova Andradina”, finaliza Soares.

Sobre a Adecoagro

Com sede em Luxemburgo e acionistas em todo o mundo, a Adecoagro (NYSE: AGRO) é um dos principais produtores de alimentos e energia renovável da América do Sul, presente em três países. No Brasil desde 2004, a Companhia atua na produção de açúcar, etanol e cogeração de energia elétrica com três unidades industriais: Usina Monte Alegre (MG) e o cluster formado pelas usinas Angélica e Ivinhema, ambas no Mato Grosso do Sul. Juntas, elas possuem capacidade de moagem de 13,7 milhões de toneladas de cana por safra. Reunindo mais de 6.762 colaboradores e colaboradoras no Brasil (janeiro de 2023), a Adecoagro caracteriza-se por um modelo de baixo custo de produção, alta flexibilidade e processos inovadores, sendo reconhecida como uma das mais competitivas do segmento sucroenergético mundial. Para mais informações, consulte nosso site www.adecoagro.com/pt

