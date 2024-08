Pescador é baleado acidentalmente por compadre em rancho em Caracol

Na madrugada desta sexta-feira (2), um pescador de 54 anos foi atingido por um tiro acidental no município de Caracol, localizado a 385 quilômetros de Campo Grande. O suspeito do disparo é o compadre da vítima, que alegou à polícia que o incidente foi um acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada no Hospital Municipal Rita Antônia Maciel Godoy por volta da meia-noite. A equipe médica informou que o disparo atingiu a cintura do homem e saiu pelas costas, mas, apesar da gravidade do ferimento, nenhum órgão vital foi afetado.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o compadre do pescador na recepção do hospital, aguardando notícias. O homem relatou que ambos estavam em um rancho, a 29 quilômetros de Caracol, se preparando para descer até o Rio Apa. Segundo ele, ao se desequilibrar, a arma que estava no coldre caiu e disparou acidentalmente.

Ainda conforme o registro policial, rapidamente, o compadre socorreu a vítima e a levou até o hospital. No rancho, os policiais encontraram a arma em cima de uma mesa, carregada com cinco munições intactas e um cartucho deflagrado.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e lesão corporal culposa. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do incidente para determinar as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis.

