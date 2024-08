Governo anuncia ampliação do serviço Celular Seguro

Na tarde de quinta-feira (1º), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) oficializou um protocolo de intenções para aprimorar o serviço Celular Seguro, um aplicativo que permite o bloqueio de celulares em casos de furto ou roubo. A principal novidade é a integração com o sistema CellGuard, criado pelo governo do Piauí, ampliando a eficiência e alcance do serviço.

A ampliação do sistema, já anunciada em maio, prevê que compradores de telefones passem a receber mensagens caso o dispositivo seja proveniente de um ato ilícito. A diferença principal entre a plataforma federal (Celular Seguro) e a piauiense (Protege Celular) é que a primeira foi desenhada para bloquear tanto a linha telefônica e o acesso a serviços financeiros, quanto o próprio aparelho, transformando-o em “um pedaço de metal inútil” em caso de furto, roubo ou extravio. Já a plataforma estadual oferece ao dono do telefone a opção de preservar a integridade do aparelho, desde que este esteja cadastrado no aplicativo.

Quando o aparelho roubado é ligado, mesmo com outro chip, ele é identificado por meio de seu número de identificação. A partir daí, a operadora de telefonia envia mensagens ao aparelho, alertando o portador que o produto é fruto de roubo ou furto e deve ser devolvido em uma delegacia, sob risco de sanções legais.

O MJSP ainda não informou a data de operação da nova ferramenta. “Como qualquer solução tecnológica, o Celular Seguro será atualizado constantemente, a partir de demandas que venham dos próprios usuários e dos parceiros. Para agilizar esse processo, criamos o Comitê Gestor para garantir que todas as alterações tragam o máximo de eficiência e que possam ampliar ainda mais a proteção aos usuários”, declarou o secretário-executivo do ministério e presidente do Comitê, Manoel Carlos de Almeida Neto.

O que é o Celular Seguro

O programa Celular Seguro possibilita o bloqueio de dispositivos e aplicativos digitais às vítimas de furto, roubo ou perda, a partir do acionamento de um botão de emergência que deve ser utilizado somente nesses casos. O acesso ao Celular Seguro é feito por meio do site gov.br. Os aparelhos podem ser registrados via site (celularseguro.mj.gov.br) ou aplicativo, disponíveis na Play Store (Android) e na App Store (iOS).

Cada cidadão registrado no Celular Seguro poderá indicar pessoas de confiança, autorizadas a efetuar os bloqueios. A própria vítima também pode bloquear o aparelho acessando o site por um computador. O Ministério esclarece que não há opção de bloqueio temporário, e se o aparelho for recuperado, o usuário deve contatar a operadora e outros parceiros do Projeto Celular Seguro para reativar seus acessos.

O aplicativo promete ser uma ferramenta essencial na proteção dos brasileiros contra crimes relacionados a dispositivos móveis, promovendo a segurança digital e a confiança da população nas ações do governo.

Com informações da Agência Brasil.

