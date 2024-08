Incêndio em vegetação gera fumaça densa e mobiliza Corpo de Bombeiros em Campo Grande

Na noite de quinta-feira (1º), um incêndio em vegetação provocou uma densa camada de fumaça em Campo Grande. As chamas começaram por volta das 21h e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar para combater os focos de incêndio localizados entre a Rua Campos Sales e a Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, na Vila Taverópolis.

Até o momento, não há informações sobre o que pode ter causado o incêndio, e felizmente, não houve registro de feridos ou residências atingidas. Os bombeiros relataram que incêndios têm se tornado mais frequentes na região, principalmente devido às condições de tempo seco, e alertam para a necessidade de cautela e cuidado redobrado, especialmente durante os períodos de clima seco.

É importante destacar que atear fogo em terrenos baldios, florestas ou áreas de mata é considerado crime ambiental, com multas que podem chegar a R$ 9,6 mil. A população é incentivada a denunciar queimadas, que podem ser reportadas à Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) pelo telefone (67) 3325-2567, ou à Semadur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Urbana) pelo número 156.

Caso o autor da queimada seja conhecido, a denúncia pode ser feita diretamente à PMA (Polícia Militar Ambiental) pelo número (67) 3357-1501. A colaboração da comunidade é essencial para prevenir e combater esses incidentes, protegendo tanto o meio ambiente quanto a saúde e segurança dos moradores.

