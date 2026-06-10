Personal trainer morre 15 dias após agressão dentro de casa em Campo Grande

O personal trainer Douglas Lenon Gonçalves Martins, de 39 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (10), em Campo Grande, após permanecer 15 dias internado em decorrência de uma agressão dentro da própria residência, no bairro Parque dos Novos Estados.

O caso aconteceu no dia 26 de maio, quando um grupo teria invadido o imóvel e atacado a vítima. Conforme o boletim de ocorrência, além das agressões físicas, também houve a aplicação de insulina durante a ação.

Douglas foi encontrado com um corte profundo na região abdominal e socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave. Ele deu entrada na Santa Casa no final da manhãdesde o dia do ocorrido e permaneceu internado até a confirmação da morte, registrada nesta quarta-feira (10).

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação e ainda não há atualizações sobre a identificação dos envolvidos.

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