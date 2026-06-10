Dourados registra queda de mais de 86% em casos de Chikungunya

Nesta quarta-feira (10), foi divulgado que Dourados registra uma queda superior a 86% nas notificações de Chikungunya entre as semanas epidemiológicas 14 e 22, segundo informe divulgado pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE).

O levantamento mostra que o município está na semana epidemiológica 23 e aponta sinais de desaceleração da epidemia. No pico da doença, na semana 12, foram registradas 1.208 notificações. Já na semana 22, o número caiu para 171.

O secretário municipal de Saúde e coordenador do COE, Márcio Figueiredo, afirma que os resultados refletem as ações de enfrentamento realizadas no município em parceria com outras esferas de governo. “Esses números são resultados da política de enfrentamento adotada pela Prefeitura de Dourados em sintonia com o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde”, disse.

Outro dado destacado pelo informe é a redução das internações, que chegaram ao menor nível desde o início da epidemia. Atualmente, são 19 pacientes hospitalizados, enquanto no auge da crise o número ultrapassou 60 leitos ocupados.

O boletim também indica que, embora a transmissão ainda esteja ativa, os indicadores mostram uma tendência de queda sustentada, com menor pressão sobre os serviços de saúde e transição para fase de descenso epidemiológico.

Mesmo com a melhora do cenário, o COE reforça a necessidade de manter ações de vigilância e controle, especialmente entre grupos considerados mais vulneráveis, como população indígena, idosos e pessoas com comorbidades.

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