Aeroporto de Dourados ultrapassa 39 mil passageiros em 2026

Terminal Francisco de Matos Pereira voltou a operar após quase cinco anos e registra crescimento contínuo desde setembro de 2025

O Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, já soma 39.524 embarques e desembarques desde o início das operações da Latam Airlines, em 8 de setembro de 2025. O resultado marca a consolidação da retomada da aviação comercial no município após cerca de cinco anos de paralisação.

Nos cinco primeiros meses de 2026, o terminal registrou 27.675 operações. A expectativa da gestão é encerrar o ano com aproximadamente 75 mil passageiros movimentados. A operação começou com três voos semanais entre Dourados e o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e foi ampliada gradualmente até atingir maior frequência ao longo dos meses.

Os dados apontam crescimento progressivo da movimentação, com destaque para maio de 2026, quando foram contabilizados 4.068 embarques e 3.736 desembarques, totalizando 7.804 operações no mês.

O desempenho também é atribuído à reativação do aeroporto após investimentos e ajustes operacionais que viabilizaram o retorno dos voos comerciais na cidade.

Além da aviação, o impacto é percebido no turismo de eventos. Em maio, Dourados registrou 52 atividades entre eventos culturais, esportivos, gastronômicos, religiosos e empresariais. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, houve crescimento de 48% no setor em relação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com o secretário da pasta, Antônio Freire, o aumento da movimentação aérea influencia diretamente a economia local. “Temos uma agenda cada vez mais diversificada, que contempla lazer, esporte, cultura, gastronomia e encontros técnicos e empresariais”, afirmou. Ele destacou ainda que o cenário “movimenta toda a cadeia econômica da cidade, desde hotéis, restaurantes e transporte até comércio e serviços”.