Perseguida pelo ex, mulher fica ferida após ser puxada pelos cabelos enquanto estava na garupa da moto

Uma mulher, de 26 anos, foi socorrida após ser puxada pelos cabelos pelo seu ex-namorado,18, enquanto estava em uma motocicleta, na tarde de ontem (13), em Anastácio, distante a 123 quilômetros de Aquidauana.

Segundo informações, uma testemunha relatou a polícia que a vítima seguia na garupa de uma motocicleta, quando o ex-namorado se aproximou e a puxou pelos cabelos. Com isso, a jovem caiu do veículo.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com dores na lombar, suspeita de fratura no braço esquerdo, sendo encaminhada para o Pronto-Socorro de Aquidauana.

Ela relatou que vem sendo perseguida pelo jovem desde que terminou a relação.

A equipe da Polícia Militar foi acionada, localizando o suspeito e o encaminhando para a delegacia.

Com informações do Jornal O Pantaneiro

Leia Mais: Carga de maconha avaliada em R$ 4 milhões é apreendida em Maracaju

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.