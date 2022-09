Carga de maconha avaliada em R$ 4 milhões é apreendida em Maracaju

A equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da PMR (Polícia Militar Rodoviária) aprendeu na noite de ontem (13), uma carga de entorpecente avaliada em mais de R$ 4 milhões, na MS-164, em Maracaju, distante a 153 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, os agentes realizavam fiscalização quando observaram que um veículo retornou bruscamente ao perceber a presença policial. O motorista trafegava sentido Ponta Porã a Vista Alegre e fugiu em alta velocidade.

Foi realizada o acompanhamento, e após 12 km ele entrou em estrada vicinal e abandonou o automóvel, iniciando a fuga a pé, mas foi alcançado. O veículo estava carregado com 1.887,2 quilos de maconha.

Após checagem veicular, foi constatado que a verdadeira placa do automóvel era de Cuiabá (MT) e havia sido furtado dia 1° julho deste ano na cidade.

O motorista recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, encaminhado juntamente com o veículo e o entorpecente, à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

O prejuízo do crime foi avaliado em R4 4.144.400,00.

Com informações de Jornal da Nova

