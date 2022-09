Centro profissionalizante das Moreninhas recebe investimento de R$ 305 mil

O Centro Estadual de Educação Profissional Maria de Lourdes Widal Roma, em Campo Grande, vai receber o investimento de R$ 305 mil para construção de estacionamento, mudança de local da secretaria, assim como pintura e outras melhorias.

A unidade localizada na região das Moreninhas tem 810 alunos, dispondo de Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), aulas do ensino médio com cursos profissionalizantes, assim como módulos que são realizados em unidades prisionais.

“Será uma obra importante, pois eram necessárias fazer estas adequações. Estamos felizes por sermos atendidos com esta demanda”, destacou o diretor-adjunto da unidade, Weber Monteiro da Silva.

Outros municípios

Já o Centro de Educação Profissional Arlindo Neckel, em Chapadão do Sul, vai ganhar uma reforma geral no valor de R$ 2,8 milhões. Com mais de 300 alunos, a unidade possui ensino médio em tempo integral, cursos do Pronatec, além de EJA (Educação para Jovens e Adultos) para ensino à distância e AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem).

A Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, em Ponta Porã, vai dispor da construção de um novo pavilhão, com cinco salas de aula novas para atender os alunos. Junto com a reforma nas demais dependências, o investimento do Governo do Estado chega a R$ 3,1 milhões na unidade, que fica na área central do município.

Com aproximadamente 1,1 mil alunos, a escola oferece aulas no ensino fundamental e médio. “A unidade precisava desta ampliação e esta obra será bem-vinda para comunidade escolar aqui de Ponta Porã”, afirmou a diretora da unidade, Márcia Regina Montani.