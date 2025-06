Perseguição termina em prisão de motorista embriagado com três crianças dentro do carro, em Campo Grande

Um homem de 37 anos foi detido na noite de quarta-feira (12), após provocar uma perseguição policial no distrito de Anhanduí, em Campo Grande. O condutor, que estava visivelmente embriagado, dirigia uma caminhonete VW Amarok com seis ocupantes, entre eles, três crianças com idades entre 4 e 10 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o episódio teve início quando agentes realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades de um parque de diversões recém-inaugurado. O grupo, que consumia bebidas alcoólicas ao lado do veículo, entrou na caminhonete e saiu de forma abrupta. Em seguida, o motorista realizou uma manobra arriscada e acelerou pelas ruas do distrito, ignorando a presença da viatura.

A fuga avançou até a BR-163, onde o condutor cometeu uma série de infrações, como trafegar com os faróis apagados, ultrapassagens perigosas e desrespeito à sinalização. Diante da gravidade, a PM solicitou apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Guarda Civil Metropolitana e de outras equipes da Capital.

O cerco foi finalizado na base da PRF em Campo Grande, onde o veículo foi parado. O motorista se recusou a sair e precisou ser contido com uso de algemas. Além dos sinais clássicos de embriaguez, como olhos vermelhos, hálito etílico, fala alterada e ameaçou os policiais, dizendo que se vingaria, inclusive citando a família de um dos agentes.

Durante a revista no interior da caminhonete, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com seis munições, escondido próximo ao banco do motorista. Ao ser questionado, o suspeito alegou ser atirador esportivo, porém, não apresentou nenhum documento que comprovasse a posse legal da arma. Também foram achadas bebidas alcoólicas dentro do carro.

Um dos passageiros, de 31 anos, revelou que todos pediam para o motorista parar o veículo durante a perseguição. A esposa do homem detido, os demais ocupantes e as crianças foram entregues aos cuidados da Guarda Civil, que aguardou a chegada de familiares no local.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), onde permaneceu preso. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas teve a embriaguez constatada por meio de avaliação conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.