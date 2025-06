Homem é esfaqueado pelo genro e enteado após briga familiar na Vila Marli

Um desentendimento familiar terminou em violência na noite de quinta-feira (12), no bairro Vila Marli, em Campo Grande. Um homem identificado apenas como José foi ferido com uma facada no tórax, após uma discussão com o próprio genro, que também é seu enteado.

De acordo com a Polícia Militar, o conflito teria sido motivado pelo descontentamento da vítima com o relacionamento entre o agressor e sua filha. A briga aconteceu dentro da residência onde ambos convivem, já que José é casado com a mãe do autor.

Após a agressão, a vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada consciente para a Santa Casa. Apesar da gravidade, o ferimento não oferecia risco de morte.

No local, os policiais encontraram uma faca com vestígios de sangue, que pode ter sido usada no ataque. Marcas de sangue também foram identificadas em pontos da residência. O suspeito fugiu antes da chegada da equipe e, até o momento, não foi localizado. Testemunhas não foram encontradas na cena.

O caso foi registrado na delegacia de plantão como lesão corporal dolosa, e a Polícia Civil vai investigar o paradeiro do autor e as circunstâncias da agressão.