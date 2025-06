Homem é encontrado morto com sinais de agressão em área da aldeia Amambai

Na manhã desta quinta-feira (12), o corpo de um homem foi localizado nos arredores da aldeia Amambai, nos fundos da Copersa, região que dá acesso à saída para Ponta Porã. A descoberta foi comunicada à Polícia Civil por lideranças indígenas da comunidade local.

Segundo informações preliminares, a vítima, ainda sem identificação, apresentava marcas de violência na cabeça e no pescoço. Perto do corpo, os policiais encontraram um pedaço de lenha com cerca de um metro, que pode ter sido utilizado como arma no crime.

Sem câmeras de vigilância na área e sem testemunhas, o caso segue sob investigação da Polícia Civil, que tenta esclarecer as circunstâncias e autoria do homicídio.